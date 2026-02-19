La Roma ritrova il suo motore | gol e strappi per Koné in amichevole Dybala in dubbio

La Roma ha visto un segnale positivo durante l’amichevole a Trigoria, dove Koné ha segnato e mostrato grinta. L’attaccante ivoriano ha dato segnali di ripresa, mentre Gasperini punta a rafforzare la squadra in vista della prossima partita. Dybala non si è allenato con il gruppo, lasciando ancora alcuni dubbi sulla sua disponibilità. Intanto, Angelino si avvicina al rientro dopo un lungo stop. La squadra si prepara a sfidare la Cremonese con nuovi stimoli e qualche incognita.

Manu Koné è tornato. Non solo in campo, ma anche a segnare sebbene parliamo solo di un’amichevole infrasettimanale. Ieri a Trigoria, infatti, il francese è stato protagonista nel 4-0 rifilato all’Atletico Lodigiani (serie D) con un gol e quegli strappi che tanto erano mancati alla Roma nelle ultime quattro partite. Le altre reti sono state di Neil El Aynaoui (doppietta) e il giovane Mattia Della Rocca. Uno stato di forma che ha fatto sorridere Gasperini pronto a schierare Koné in campo contro la Cremonese. Test superato anche da Angelino, che ormai è vicino al ritorno in campo. Permangono ancora dubbi, invece, sulla presenza di Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

