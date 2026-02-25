Market Solidali | prorogato il termine per donare aiuti alimentari a 30 famiglie

L'iniziativa di solidarietà a Fasano e Cisternino offre sei mesi di supporto a nuclei familiari con Isee basso. Pubblicazione dei beneficiari prevista entro il 20 marzo FASANOCISTERNINO - I Market Solidali di Fasano e Cisternino comunicano che è stato prorogato al 10 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla nuova fase di sostegno che permetterà a 30 famiglie residenti a Cisternino e a Fasano, con un Isee non superiore a 8.000 auro e che non ricevano analoghe forme di aiuto erogate da altre associazioni, enti di carità eo programmi, di usufruire per i prossimi sei mesi dei servizi dei Market Solidali della rete. Si ricorda che le domande possono essere presentate, esclusivamente, on-line attraverso il sito www.equoenonsolo.it, dove oltre a compilare la domanda, sarà anche possibile consultare e scaricare la guida per la compilazione, l’avviso pubblico e il regolamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

