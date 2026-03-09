Pnrr | Caudo Rf lavori confermati entro giugno avviata rendicontazione interventi ultimati

Il rappresentante di Rifondazione Comunista ha annunciato che i lavori del Pnrr a Roma saranno conclusi entro giugno 2026. È stata avviata la rendicontazione degli interventi già terminati, un passaggio fondamentale per il controllo delle attività completate e delle scadenze previste. La conferma sulla data di chiusura dei lavori è stata comunicata ufficialmente.

La chiusura dei lavori del Pnrr a Roma è stata ufficialmente confermata per giugno 2026. La rendicontazione per gli interventi già completati è stata avviata e rappresenta un passo importante nel monitoraggio delle scadenze. Questo è quanto emerso dalla seduta odierna della commissione speciale Pnrr di Roma, presieduta da Giovanni Caudo di Roma Futura, durante la quale sono stati analizzati i progressi relativi ai lavori finanziati attraverso i fondi Pnrr. Dettagli sulla riunione della commissione Pnrr. Oltre ai membri della commissione, era presente anche il direttore del dipartimento Pnrr e Finanziamenti, Raffaele Barbato. “La commissione odierna è servita a fare il punto sulle scadenze relative ai lavori effettuati con fondi Pnrr – ha affermato Caudo -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

