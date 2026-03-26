Playoff Superlega stilato il calendario della semifinale | per la Sir debutto a Pasquetta

Il calendario delle semifinali dei playoff Superlega è stato definito, con la prima partita della Sir programmata per il giorno di Pasquetta. Nel frattempo, i prossimi giorni saranno dedicati agli incontri di Champions League, con il match di ritorno dei quarti previsto mercoledì prossimo al PalaBarton contro la squadra spagnola. La competizione europea si svolge senza coinvolgimento diretto delle squadre italiane nel campionato nazionale.

Lunedì 6 aprile alle 17:30 si giocherà gara uno al PalaBarton. Ancora da definire l'avversario Non è ancora tempo di tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto, ma al prossimo impegno. Mercoledì prossimo il PalaBarton riaprirà le porte per il match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Guaguas Las Palmas. Occorrerà vincere con qualunque risultato ma soprattutto affrontare al meglio delle proprie possibilità questo incontro perché si è visto che può accadere di tutto e non c'è nulla di scontato. Nel contempo è stato stilato il calendario della semifinale scudetto: si inizia lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, con gara uno davanti al pubblico di casa; il match successivo si giocherà in trasferta giovedì 9 aprile alle 20:30; gara tre invece nuovamente in casa domenica 12 aprile alle 18. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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