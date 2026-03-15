Playoff Superlega la Sir non perde la Trebisonda e riesce a sbancare Monza Semifinale ad un passo

La Sir si è aggiudicata la partita di playoff della Superlega, vincendo sul campo di Monza e avvicinandosi alla semifinale. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a ribaltare una situazione difficile. La partita si è conclusa con la vittoria della Sir, che ora si trova ad un passo dalla fase successiva del torneo.

I Block Devils, sotto due a uno, ribaltano la situazione e si prendono anche gara due. Mercoledì al PalaBarton si può chiudere Cuore, coesione ed attributi. Senza queste componenti difficilmente si ribaltano le situazioni difficili, qualunque sia l'avversario di fronte. La Sir Susa Scai Perugia ci è riuscita, passando dal 2-1 per la Vero Volley Monza al 2-3. Risultato che permette agli uomini di Angelo Lorenzetti di acquisire il doppio vantaggio nella serie dei quarti di finale. Una partita difficile, come del resto poteva essere nelle previsioni, ma fortunatamente anche questa volta i valori sono usciti fuori: una sconfitta avrebbe potuto complicare le cose in fase di programmazione dato che il quarto di Champions si prospetta tutto tranne che una passeggiata, ma troppa era la voglia dei Block Devils di vincere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara unoL'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione. Playoff Superlega, la Sir Susa Scai tenta l'allungo a Monza. Plotnytskyi: "Occhio a ricezione e muro"L'ucraino conosce bene la realtà brianzola e spiega dove i Block Devils possono far male. Una raccolta di contenuti su Playoff Superlega Temi più discussi: Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 2 dei quarti di finale; Playoff Superlega, Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara uno; Playoff Superlega, la Sir lavora sull'aspetto fisico. Carotti: 'Vogliamo arrivare al top della condizione nel momento più importante'. Playoff Superlega, la Sir sfrutta la settimana tipo per preparare gara due. Giaccardi: Curiamo i dettagliIl vice allenatore bianconero fa il punto della situazione in vista della trasferta in Brianza. Champions, i quarti non saranno facili ... perugiatoday.it Playoff Superlega, la Sir lavora sull'aspetto fisico. Carotti: Vogliamo arrivare al top della condizione nel momento più importanteIl preparatore atletico dei bianconeri fa il punto della situazione a tre giorni dalla seconda sfida. Che verrà presentata domani da Plotnytskyi ... perugiatoday.it Playoff Superlega, Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Link all'articolo al primo commento facebook In occasione dei PlayOff Scudetto di SuperLega, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, insieme a Modena Volley e alla Lega Pallavolo Serie A, lancia un’iniziativa unica, powered by Gas Sales Energia per i tifosi di entrambe le squadre > gassalespiacenza.it/ x.com