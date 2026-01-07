Europei pallanuoto 2026 | il calendario delle partite dell’Italia Orari tv programma streaming
Gli Europei di pallanuoto 2026 si svolgeranno a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, con la partecipazione di 16 squadre divise in quattro gironi. Ecco il calendario completo delle partite dell’Italia, con orari, programmi, modalità di visione in TV e streaming, per seguire l’evento in modo semplice e preciso.
Mancano pochi giorni al via degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in calendario da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima fase a gironi le 16 squadre partecipanti sono suddivise in quattro gironi da quattro. L’ Italia è inserita nel Gruppo D ed affronterà nella prima fase, nell’ordine, la Turchia, domenica 11 alle ore 12.45, la Slovacchia, martedì 13 alle ore 18.00, e la Romania, giovedì 15 alle ore 15.15. Le prime tre di ogni girone avanzeranno alla seconda fase. Le dodici squadre ancora in corsa per il successo saranno suddivise in due gruppi da sei, al termine dei quali le prime due classificate andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming
Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming
Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming; Pallanuoto nel 2026: subito gli Europei, a giugno l'HaBaWaBa e tanto altro; Calendario Europei pallanuoto 2026: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming; Il Settebello agli Europei 2026: tutto quello che c'è da sapere.
Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di pallanuoto maschile andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio: nella città balcanica il Settebello, inserito nel ... oasport.it
Calendario Europei pallanuoto 2026: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming - Il 2026 della pallanuoto maschile inizierà ufficialmente tra pochi giorni con gli Europei senior, in programma dal 10 al 25 gennaio a Belgrado, in Serbia: ... oasport.it
Pallanuoto. Il Settebello torna a vincere in Europa battendo l'Ungheria, capitan Del Lungo alza la coppa del "Sei Nazioni" - Il portiere della Rari Nantes Savona è stato tra i grandi protagonisti della kermesse, nella finale a segno anche il centroboa biancorosso Lorenzo Bruni ... svsport.it
Questionedistile - #Senzacategoria #laziopallanuotoregioni Pallanuoto futura: la selezione laziale trionfa nel Trofeo delle Regioni: Prima degli Europei del Settebello, si sono ritrovati nel Polo federale di Ostia, per il decimo trofeo delle Regioni i… x.com
È quasi tutto pronto a Belgrado, in Serbia, per i Campionati Europei maschili di pallanuoto, il primo grande appuntamento agonistico del 2026 in programma da sabato 10 a domenica 25 gennaio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.