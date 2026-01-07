Gli Europei di pallanuoto 2026 si svolgeranno a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, con la partecipazione di 16 squadre divise in quattro gironi. Ecco il calendario completo delle partite dell’Italia, con orari, programmi, modalità di visione in TV e streaming, per seguire l’evento in modo semplice e preciso.

Mancano pochi giorni al via degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in calendario da sabato 10 a domenica 25 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima fase a gironi le 16 squadre partecipanti sono suddivise in quattro gironi da quattro. L’ Italia è inserita nel Gruppo D ed affronterà nella prima fase, nell’ordine, la Turchia, domenica 11 alle ore 12.45, la Slovacchia, martedì 13 alle ore 18.00, e la Romania, giovedì 15 alle ore 15.15. Le prime tre di ogni girone avanzeranno alla seconda fase. Le dodici squadre ancora in corsa per il successo saranno suddivise in due gruppi da sei, al termine dei quali le prime due classificate andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei pallanuoto 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming; Pallanuoto nel 2026: subito gli Europei, a giugno l'HaBaWaBa e tanto altro; Calendario Europei pallanuoto 2026: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming; Il Settebello agli Europei 2026: tutto quello che c'è da sapere.

Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di pallanuoto maschile andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio: nella città balcanica il Settebello, inserito nel ... oasport.it