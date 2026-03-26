Nelle prossime ore si svolgeranno i play off per i Mondiali di calcio 2026, con molte nazionali impegnate in partite decisive. Tra i giocatori coinvolti, tutti i calciatori del Napoli sono scesi in campo, tra cui anche un derby interno tra due azzurri. Le partite si svolgeranno in diverse sedi e potranno determinare le nazionali qualificate alla fase finale negli Stati Uniti.

I play off per i Mondiali di calcio 2026 terranno col fiato sospeso milioni di persone in giro per il mondo nelle prossime ore, che sognano di veder partecipare la propria nazionale alla rassegna estiva americana. Tra i tanti calciatori impegnati in questo appuntamento così importante, ce ne sono anche alcuni del Napoli, a partire dagli italiani Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano attesi dal match contro l'Irlanda del Nord. Due giocatori di Conte si affronteranno addirittura in un vero e proprio derby azzurro: si tratta di Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas, impegnati in Danimarca-Macedonia. Anche Lobotka scenderà in campo in Slovacchia-Kosovo, un altro derby interno con il compagno di squadra Rrahmani, che però non sarà sul terreno di gioco per infortunio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Play off Mondiali, tutti i calciatori del Napoli in campo: c'è anche un derby interno azzurro

Articoli correlati

Raspadori si è subito infortunato: salterà il Napoli e rischia anche i play-off per i MondialiHa rimediato uno stiramento di primo grado al flessore, che lo terrà lontano dal campo almeno tre settimane.

Leggi anche: La rosa del Napoli dopo la chiusura del mercato: tutti i calciatori a disposizione di Conte

Tutto quello che riguarda Play off Mondiali tutti i calciatori...

Temi più discussi: Non solo Italia: in palio altri 5 posti per Usa 2026. Formula, date e orari: tutto sui playoff; 16 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Mondiali 2026, quali sono le sfide degli altri playoff europei.

Playoff Mondiali UEFA: come funzionano e tutte le sfide in programma per le semifinaliIl punto sulle gare che completeranno il quadro dei gironi di Canada, Messico e USA 2026 ... msn.com

Playoff Mondiali 2026, calendario e programma delle partite: gli orari TVEcco tutto il programma completo di orari e stadi, dei playoff mondiali sia del Gruppo europeo, dove c'è l'Italia di Gattuso e il mini-torneo intercontinentale ... fanpage.it

Gattuso ha ufficialmente diramato la lista dei convocati per il play off contro l’Irlanda del Nord: rimangono fuori dalla lista dei 23 disponibili Cambiaghi, Scamacca, Cambiaso, Coppola e Caprile - facebook.com facebook

Pallavolo A2F Play off - Melendugno e Busto Arsizio, scatta l'ultima tappa della corsa alla promozione x.com