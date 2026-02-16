Raspadori si è subito infortunato | salterà il Napoli e rischia anche i play-off per i Mondiali

Giacomo Raspadori si è infortunato durante la partita tra Atalanta e Lazio, quando ha accusato un problema muscolare nel finale di partita. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo subito dopo, senza riuscire a completare il match. La sua assenza potrebbe durare diverse settimane, mettendo a rischio anche la sua partecipazione ai prossimi play-off per i Mondiali.

Giacomo Raspadori ha riportato un infortunio muscolare nel match tra Atalanta e Lazio, uscendo dal campo nel finale di gara. L'infortunio di Raspadori. L'ex Napoli ha rimediato uno stiramento di primo grado al flessore, almeno tre settimane di stop per lui. Salta quindi sicuramente il match contro il Napoli di domenica 22 febbraio alle 15, ma come riportato da Sportmediaset: Palladino non potrà contare sull'attaccante ex Napoli per la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund (andata il 17 febbraio in Germania e ritorno il 25 febbraio a Bergamo), oltre che per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio del 4 marzo.