La rosa del Napoli dopo la chiusura del mercato | tutti i calciatori a disposizione di Conte

Dopo la fine del mercato invernale, l’allenatore Antonio Conte ha a disposizione tutta la rosa del Napoli per la seconda parte della stagione. Tra portieri e difensori, il tecnico può contare su un gruppo completo, con Meret e Milinkovic Savic tra i pali e una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e altri, pronti a scendere in campo.

La rosa del Napoli 2026 dopo la chiusura del mercato invernale. Tutti i calciatori a disposizione di Antonio Conte divisi per ruolo:PORTIERI - Meret, Milinkovic Savic, Contini, FerranteDIFENSORI - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Gutierrez, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus.

