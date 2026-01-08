Acca Larentia | informativa in Procura Roma su saluto romano verso apertura fascicolo

La Digos di Roma ha inviato alla Procura un’informativa sulla commemorazione di Acca Larentia, durante la quale è stato osservato un saluto romano. La vicenda è al centro di approfondimenti giudiziari, con l’apertura di un fascicolo che approfondirà eventuali rilevanze penali. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio delle manifestazioni pubbliche e delle espressioni di ideologie storicamente contestate.

La Digos della questura di Roma ha trasmesso una prima informativa alla Procura riguardo alla commemorazione di Acca Larentia, durante la quale è stato eseguito il “saluto romano”. Questo evento si è tenuto ieri pomeriggio nel quartiere Tuscolano e ha visto la partecipazione di oltre mille militanti di estrema destra. Una volta ricevuto il materiale documentale, i magistrati di piazzale Clodio procederanno ad aprire formalmente un fascicolo di indagine per presunta violazione delle leggi Mancino e Scelba. Contestualmente, il 20 febbraio è fissata l’udienza di fronte al Giudice per l’udienza preliminare per 31 individui, tutti affiliati a Casapound, che avevano eseguito il saluto il 7 gennaio del 2024. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

