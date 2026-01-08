Acca Larentia | informativa in Procura Roma su saluto romano verso apertura fascicolo

La Digos di Roma ha inviato alla Procura un’informativa sulla commemorazione di Acca Larentia, durante la quale è stato osservato un saluto romano. La vicenda è al centro di approfondimenti giudiziari, con l’apertura di un fascicolo che approfondirà eventuali rilevanze penali. La notizia si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio delle manifestazioni pubbliche e delle espressioni di ideologie storicamente contestate.

La Digos della questura di Roma ha trasmesso una prima informativa alla Procura riguardo alla commemorazione di Acca Larentia, durante la quale è stato eseguito il "saluto romano". Questo evento si è tenuto ieri pomeriggio nel quartiere Tuscolano e ha visto la partecipazione di oltre mille militanti di estrema destra. Una volta ricevuto il materiale documentale, i magistrati di piazzale Clodio procederanno ad aprire formalmente un fascicolo di indagine per presunta violazione delle leggi Mancino e Scelba. Contestualmente, il 20 febbraio è fissata l'udienza di fronte al Giudice per l'udienza preliminare per 31 individui, tutti affiliati a Casapound, che avevano eseguito il saluto il 7 gennaio del 2024.

Acca Larentia, in 10 contro i militanti - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma con spranghe e volto coperto, video al vaglio della Digos ... rainews.it

Acca Larentia, aggrediti 4 attivisti di Gioventù Nazionale - Quattro attivisti di Gioventu' nazionale sono stati aggrediti questa notte nei pressi di un supermercato di via Tuscolana, a Roma, mentre affiggevano manifesti in ricordo della strage di Acca Larentia ... msn.com

Acca Larentia, spunta il video: telecamere riprendono l’aggressione x.com

Mentre la premier trova il tempo per fare un post su Acca Larentia ma non sulle strage neofasciste, una donna, una cittadina, dà lustro alla Costituzione repubblicana antifascista. Chiunque tu sia, grazie - facebook.com facebook

