Plasma buttato via all’ospedale di Torrette arriva il Nas | controlli sulla filiera delle donazioni

I carabinieri del Nas sono intervenuti ieri all’ospedale di Torrette per verificare la gestione del plasma donato, che è stato successivamente eliminato perché non lavorato entro i tempi previsti a causa di una carenza di personale. L’ispezione è iniziata nell’ambito di controlli sulla filiera delle donazioni di sangue e plasma. Non sono state ancora rese note ulteriori informazioni sui risultati delle verifiche.

Depositato in Procura un esposto del consigliere di Avs Andrea Nobili. Possibile danno erariale ANCONA - I carabinieri del Nas sono andati ieri all’ospedale di Torrette per i primi accertamenti sul caso del plasma buttato via perché non lavorato in tempo per carenza di personale. I militari, arrivati in borghese, sono stati in direzione, in diversi uffici e poi anche al centro trasfusionale ma non hanno sequestrato nulla. Una visita d’iniziativa per avviare accertamenti e indagini dopo avere appreso dalla stampa delle sacche sprecate, in attesa che la Procura di Ancona apra un fascicolo. È questione di ore. Nel mirino c’è tutta la procedura relativa alle centinaia di sacche finite allo smaltimento perché lavorate fuori tempo massimo, ma anche le carenze croniche di tecnici e segnalazioni rimaste nei cassetti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Plasma buttato via, all’ospedale di Torrette arriva il Nas: controlli sulla filiera delle donazioni Articoli correlati Sacche di plasma buttate nelle Marche, carabinieri del NAS all’ospedale Torrette dopo la denuncia di Fanpage.itI carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità si sono attivati per fare piena luce sulla gestione di migliaia di sacche di plasma raccolte dai... Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni. Una selezione di notizie su Plasma buttato Temi più discussi: Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette; Plasma buttato, la rabbia di Avis Marche: Mortificato un dono inestimabile. Costituita commissione d’indagine; Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Plasma buttato nelle Marche? Calcinaro, un episodio, già risolto. Al via commissione di verifica. «Qui buttano via il sangue». Due anni fa le prime segnalazioni e l'interrogazione di MastrovincenzoANCONA Il plasma, la parte liquida del sangue, è una risorsa preziosa per i pazienti. Viene utilizzato per la produzione di farmaci salvavita, come immunoglobuline, albumina e fattori ... corriereadriatico.it Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it Sangue buttato nelle Marche, la denuncia di Ilenia, malata oncologica: “Quelle sacche di plasma per noi sono vita” x.com Plasma buttato: le mail inascoltate, l’esposto e l’interrogazione - facebook.com facebook