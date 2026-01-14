Il caso delle poste di Folgaria finisce in Parlamento Ambrosi FdI | Il ministro Urso risponda

Il caso delle poste di Folgaria, che ha coinvolto il sindaco Michael Rech e Poste Italiane, è approdato in Parlamento. Ambrosi di Fratelli d’Italia chiede al ministro Urso di intervenire e fornire chiarimenti. La vicenda evidenzia le tensioni tra amministrazione locale e servizi pubblici, sottolineando l’importanza di un confronto istituzionale per trovare una soluzione condivisa.

Il caso delle poste di Folgaria, di cui ci siamo occupati sulle colonne del nostro giornale sia riportando le preoccupazioni del sindaco Michael Rech che la replica di Poste Italiane, arriva in Parlamento. E lo fa attraverso un'interrogazione dell'onorevole Alessia Ambrosi al ministro del Made in.

