pizzaiolo napoletano prigioniero in ucraina arrestato per violenza sessuale al suo rientro in italia

Un cittadino napoletano, rientrato in Italia dopo un periodo in Ucraina, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. L'arresto si è reso necessario dopo un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, relativo a un’accusa di violenza sessuale. L’operazione è stata condotta con il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Roma-Fiumicino.

L'uomo è stato arrestato presso l'aeroporto di Fiumicino, proveniente dall'Ucraina. Si era reso irreperibile dal dicembre 2022. Il mese precedente era stato condannato per tale delitto. Nel corso delle attività investigative è stato documentato che il 52enne aveva trovato dapprima rifugio in Finlandia e successivamente in Spagna, dove aveva rilevato una pizzeria all'insegna "Via Napoli", ubicata a Formentera del Segura. Inoltre, a gennaio 2025, risultava in Ucraina. A seguito di ciò i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno attivato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, il quale ha appurato... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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