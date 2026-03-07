Violenza sessuale su un bambino al centro commerciale | arrestato un 47enne

Un bambino di tre anni ha subito una violenza sessuale presso una birreria nel quartiere di Miano. Un uomo di 47 anni è stato arrestato in relazione all’episodio. Dopo l’accaduto, il bambino ha dichiarato di non voler più tornare al centro commerciale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e accertare le responsabilità.

“Non voglio più tornare al centro commerciale” sono le parole che avrebbe pronunciato un bambino di tre anni dopo la terribile esperienza che lo a ha visto protagonista alla Birreria di Miano. Intorno alle 19 di ieri, una coppia con bambino, girava all'interno di uno degli esercizi commerciali del centro, una libreria. Il piccolo si sarebbe allontanato di alcuni metri e avrebbe incrociato un uomo, vestito con la tuta della nettezza urbana. I carabinieri hanno ricostruito il dialogo tra i due attraverso le testimonianze. “Sono venuto a vedere i libri” avrebbe detto il bambino. “Sei venuta, vorrai dire” la risposta dell'uomo credendo fosse una femminuccia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sei un maschietto o una femminuccia?. Violenza sessuale su un bambino di 3 anni nel centro commerciale a Napoli. Mamma quell'uomo mi ha toccato non voglio più ...Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Miano, periferia a nord di Napoli. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale nei confronti di un bambino. I Carabinieri della ...

Napoli, violenza sessuale su un bambino di tre anni al centro commerciale La Birreria: arrestato 47enneAttimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino.

È stata la madre della vittima, ricostruisce la Gazzetta del Sud che riporta la notizia, a presentare denuncia per violenza sessuale da cui sono nati accertamenti dei militari dell'Arma

