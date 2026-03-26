L’amministrazione comunale di Teverola ha aumentato le risorse destinate alle borse di studio, portandole a 8.000 euro. La decisione mira a sostenere gli studenti e favorire l’accesso all’istruzione. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e si traduce in un supporto più consistente per le famiglie e i giovani del territorio.

L'obiettivo è mettere al centro il valore dell’istruzione e il sostegno al merito: l'annuncio durante la premiazione degli studenti meritevoli di scuole Medie e Superiori Un segnale concreto e significativo a favore delle nuove generazioni arriva dall’amministrazione comunale di Teverola, che ha deciso di incrementare le risorse destinate alle borse di studio, portandole a 8.000 euro complessivi. Una scelta chiara e strategica che mette al centro il valore dell’istruzione e il sostegno al merito. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Teverola, Gennaro Caserta, nel corso della cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli delle scuole medie e superiori, svoltasi presso l’Aula Consiliare e partecipata da numerose famiglie e giovani del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Più risorse per le borse di studio: il Comune arriva a 8mila euro

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