Bari | anaconde pitoni e boa nascosti dietro una finta parete

Da lapresse.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un locale seminterrato nascosto dietro una parete fittizia, sono stati trovati diversi serpenti di grandi dimensioni e un caimano. Tra gli animali rinvenuti ci sono anaconde che raggiungono i cinque metri di lunghezza, pitoni e boa. La scoperta è stata fatta durante un intervento di controllo e le forze dell'ordine hanno sequestrato gli animali.

(LaPresse) Anaconde lunghe fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia. È la scoperta effettuata dai Carabinieri forestali del Nucleo Cites di Bari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, durante un’operazione di controllo del territorio nel comune di Sannicandro di Bari. Nel locale, trasformato in un rettilario clandestino all’interno di una palazzina condominiale, i militari hanno trovato numerosi esemplari di rettili di grandi dimensioni, appartenenti a specie protette dalla Convenzione di Washington (Cites) e considerate potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica, detenuti illegalmente e in condizioni incompatibili con le esigenze etologiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bari anaconde pitoni e boa nascosti dietro una finta parete
© Lapresse.it - Bari: anaconde, pitoni e boa nascosti dietro una finta parete

Articoli correlati

Bari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettiliAnaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia.

Un’anaconda di 5 metri e un caimano dietro la finta parete: il blitz nel rettilario clandestino a SannicandroIncredibile scoperta dei carabinieri forestali: gli animali erano occultati in uno spazio nascosto da una finta parete.

Video CC: Bari, rettili pericolosi scoperti dietro una finta parete di una palazzina

Video Video CC: Bari, rettili pericolosi scoperti dietro una finta parete di una palazzina

Una selezione di notizie su Bari anaconde pitoni e boa nascosti...

Discussioni sull' argomento Anaconde, pitoni e boa nascosti dietro la finta parete di una palazzina a Bari; Rettili pericolosi nascosti in casa nel Barese, una denuncia.

bari anaconde pitoni eAnaconde, pitoni, un boa constrictor, un varano e un caimano in un seminterratoIl rettilario della malavita è stato scoperto a Sannicandro di Bari dai carabinieri del Cites dietro la parete fittizia di un condominio ... rainews.it

bari anaconde pitoni eBari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettiliAnaconda (Foto d'archivio) Anaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.