Bari | anaconde pitoni e boa nascosti dietro una finta parete

In un locale seminterrato nascosto dietro una parete fittizia, sono stati trovati diversi serpenti di grandi dimensioni e un caimano. Tra gli animali rinvenuti ci sono anaconde che raggiungono i cinque metri di lunghezza, pitoni e boa. La scoperta è stata fatta durante un intervento di controllo e le forze dell'ordine hanno sequestrato gli animali.

(LaPresse) Anaconde lunghe fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia. È la scoperta effettuata dai Carabinieri forestali del Nucleo Cites di Bari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, durante un’operazione di controllo del territorio nel comune di Sannicandro di Bari. Nel locale, trasformato in un rettilario clandestino all’interno di una palazzina condominiale, i militari hanno trovato numerosi esemplari di rettili di grandi dimensioni, appartenenti a specie protette dalla Convenzione di Washington (Cites) e considerate potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica, detenuti illegalmente e in condizioni incompatibili con le esigenze etologiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bari: anaconde, pitoni e boa nascosti dietro una finta parete Articoli correlati Bari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettiliAnaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia. Un’anaconda di 5 metri e un caimano dietro la finta parete: il blitz nel rettilario clandestino a SannicandroIncredibile scoperta dei carabinieri forestali: gli animali erano occultati in uno spazio nascosto da una finta parete. Video CC: Bari, rettili pericolosi scoperti dietro una finta parete di una palazzina Una selezione di notizie su Bari anaconde pitoni e boa nascosti... Discussioni sull' argomento Anaconde, pitoni e boa nascosti dietro la finta parete di una palazzina a Bari; Rettili pericolosi nascosti in casa nel Barese, una denuncia. Anaconde, pitoni, un boa constrictor, un varano e un caimano in un seminterratoIl rettilario della malavita è stato scoperto a Sannicandro di Bari dai carabinieri del Cites dietro la parete fittizia di un condominio ... rainews.it Bari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettiliAnaconda (Foto d'archivio) Anaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un ... msn.com Nascosti anche in congelatori, denunciato un pregiudicato. Operazione dei carabinieri del Nucleo Cites di Bari, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura - facebook.com facebook Al Policlinico di Bari, l’équipe guidata dal prof. Giuseppe Solarino ha eseguito il primo trapianto meniscale da donatore nel Sud Italia su una giovane atleta x.com