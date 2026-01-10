Forte terremoto magnitudo 5.1 avvertito in Calabria e Sicilia nessun danno segnalato

Questa mattina alle 05:53, un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito al largo della Calabria, con epicentro in mare sulla costa ionica a circa 65 chilometri di profondità. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), al momento non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata percepita anche in Sicilia, senza conseguenze significative.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata questa mattina alle 05:53 al largo della Calabria, con epicentro in mare sulla costa ionica a una profondità di 65 chilometri, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). La scossa è stata chiaramente avvertita a Reggio Calabria, Messina e in altre zone di Sicilia e Calabria, suscitando preoccupazione tra la popolazione. "Nonostante la scossa sia avvenuta in mare, il che ha sicuramente mitigato gli effetti sulla terraferma, ho disposto verifiche nelle aree più vicine e al momento non ci sono segnalazioni di danni", ha dichiarato Domenico Costarella, capo del dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria.

