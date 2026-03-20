Crotone | la piscina diventa polo federale dal 25 marzo

A partire dal 25 marzo, la piscina olimpionica di Crotone diventerà il primo centro federale di nuoto della Calabria. La gestione sarà presa in carico dalla Federazione italiana nuoto, che si occuperà delle attività e delle strutture. La trasformazione mira a migliorare le opportunità di allenamento e sviluppo per gli atleti locali e regionali.

La Piscina olimpionica di Crotone sta per trasformarsi nel primo Centro federale di nuoto della Calabria, con la gestione operativa affidata alla Federazione italiana nuoto. La segreteria riaprirà il 25 marzo per le iscrizioni e l’agonismo, mentre l’accesso totale al pubblico è fissato per il primo aprile. Questo evento segna un punto di svolta strategico per lo sport locale, basato su una collaborazione diretta tra l’amministrazione comunale e l’ente federale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati completati sotto la supervisione del Settore 5 del Comune, garantendo standard tecnici elevati. Un modello gestionale innovativo per lo sport calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: la piscina diventa polo federale dal 25 marzo Articoli correlati Crotone: 9 anni di gestione federale salvano la piscinaLa città di Crotone sta per diventare il cuore pulsante del nuoto calabrese grazie alla trasformazione della sua piscina olimpionica in un Centro... Crotone, nella giornata di ieri, 16 febbraio, salvato un falchetto con un’ala ferita dal circolo per l’Ambiente Ibis, WWF provincia di CrotoneLe associazioni Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, WWF Provincia di Crotone e Another Beach Project comunicano alla cittadinanza che l’accordo... Tutti gli aggiornamenti su Crotone la piscina diventa polo... Temi più discussi: Crotone, la piscina olimpionica diventa Centro Federale: svolta storica per il nuoto calabrese; Gestione della piscina comunale alla FIN, la consigliera Giancotti solleva dubbi su sostenibilità e occupazione; Il ciclone Jolina sferza lo Jonio: statale 106 trasformata in una piscina, disagi a Corigliano Rossano · LaC News24; Crotone, accordo con la FIN: la piscina olimpionica diventa Centro Federale. Crotone, apre il Centro federale alla Piscina olimpionicaLa Piscina olimpionica di Crotone diventa Centro federale Fin. Informazioni su date di riapertura, iscrizioni e gestione tecnica. ilcrotonese.it Crotone, la piscina olimpionica diventa Centro Federale: svolta storica per il nuoto calabreseAccordo di nove anni tra Comune e FIN. Il Presidente Alfredo Porcaro: «Abbiamo salvato un impianto strategico, ora Crotone sarà polo d'eccellenza nazionale». cosenzapost.it Meteo, le temperature massime di oggi: +10°C a Crotone x.com Il procuratore rivendica le operazioni antimafia che hanno “liberato territori” tra Vibo e Crotone e attacca la politica: “Chi non spende i soldi per arginare le fiumare deve chiedere scusa, non io” - facebook.com facebook