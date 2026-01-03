Piscina di via Roma Atleti in vasca a metà febbraio

A partire dalla metà di febbraio, gli atleti delle società di nuoto potranno tornare ad allenarsi nella piscina di via Roma. La struttura sarà nuovamente disponibile per le sessioni di allenamento, consentendo agli sportivi di riprendere le attività in un ambiente sicuro e adeguato alle esigenze di preparazione sportiva. La riapertura rappresenta un passo importante per il settore del nuoto locale, che si sta preparando a riprendere le proprie attività.

Gli atleti delle società del nuoto potranno tornare ad allenarsi nella piscina di via Roma a partire dalla metà del prossimo mese, nella migliore delle ipotesi. Questo, se non altro, è l'auspicio del Comune, che ha comunicato l'avvio dei lavori propedeutici alla riapertura dell'impianto (chiuso da oltre due mesi a causa del crollo di parte dell'intonaco della sala macchine) in configurazione invernale. Qualcosa, insomma, sembra muoversi: nel frattempo gestore (ossia il Cgfs) ha completato gli interventi di propria competenza. Il pallone pressostatico di copertura è stato montato, adesso restano da ultimare le opere di sostituzione delle piastrelle della pavimentazione deteriorate (intervento a carico del Comune).

