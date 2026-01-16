Striscia La Notizia riparte da Maria De Filippi e 6 veline | le novità della nuova stagione

Striscia La Notizia torna con importanti novità nella nuova stagione. Tra i cambiamenti, l'ingresso di Maria De Filippi e il passaggio in prima serata segnano un'evoluzione del format. Il cast si rinnova con nuove Veline e inviati, offrendo così uno sguardo aggiornato e fresco sulla storica rubrica satirica. Questi cambiamenti mirano a mantenere alta l'attenzione del pubblico e a consolidare la presenza del programma nel panorama televisivo.

Nessuno se l'aspettava: Maria De Filippi entra a Striscia la Notizia. Il tg satirico cambia orario, va in prima serata e rinnova il cast con nuove Veline e inviati. Dopo mesi di indiscrezioni sul futuro di Striscia la Notizia, oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il programma ideato e diretto da Antonio Ricci cambia collocazione, torna in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio, con un appuntamento settimanale fissato al giovedì, dopo una lunga attesa del pubblico televisivo. Il tg satirico si rinnova dopo lo spostamento dalla consueta fascia quotidiana, reso necessario dal grande successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

