Barman italiano di 31 anni trovato morto a Londra l’allarme dei coinquilini e l’ipotesi del malore Attesa per l’autopsia su Matteo Leone

Un uomo italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Londra. I coinquilini hanno allertato le autorità, ipotizzando un malore come causa del decesso. L’autopsia, attesa nei prossimi giorni, dovrà chiarire le circostanze di questa scomparsa. La notizia si inserisce in un quadro di incertezza, mentre si attendono ulteriori dettagli ufficiali.

Un barman italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, dove lavorava da tempo come bartender. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica: a dare l’allarme sono stati i coinquilini, che lo hanno trovato privo di sensi. I soccorritori, arrivati rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla. Il giovane sarebbe morto nel sonno. Sul caso stanno svolgendo accertamenti le autorità locali britanniche. L’ipotesi prevalente è quella di un malore improvviso, ma saranno gli esiti dell’ autopsia, attualmente attesi, a chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Open.online

