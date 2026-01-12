La satira di Giobbe Covatta in scena al Teatro Astra con 6° sei gradi

12 gen 2026

Al Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina torna la stagione teatrale con la satira di Giobbe Covatta in scena con “6° (sei gradi)”. L’evento, promosso da Approdi, invita il pubblico a riflettere con leggerezza su temi attuali attraverso l’ironia dell’artista. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale locale, offrendo un momento di intrattenimento e pensiero in un ambiente sobrio e accogliente.

È pronta a ripartire la stagione teatrale del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, a cura di Approdi. Venerdì 16 gennaio, alle 21, a calcare la scena del teatro bellariese sarà l’attore comico Giobbe Covatta con 6° (sei gradi), spettacolo che attraverso un mix di comicità, ironia e satira. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

