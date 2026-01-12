La satira di Giobbe Covatta in scena al Teatro Astra con 6° sei gradi
Al Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina torna la stagione teatrale con la satira di Giobbe Covatta in scena con “6° (sei gradi)”. L’evento, promosso da Approdi, invita il pubblico a riflettere con leggerezza su temi attuali attraverso l’ironia dell’artista. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale locale, offrendo un momento di intrattenimento e pensiero in un ambiente sobrio e accogliente.
È pronta a ripartire la stagione teatrale del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, a cura di Approdi. Venerdì 16 gennaio, alle 21, a calcare la scena del teatro bellariese sarà l’attore comico Giobbe Covatta con 6° (sei gradi), spettacolo che attraverso un mix di comicità, ironia e satira. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: "6° (Sei gradi)" di Giobbe Covatta e Paola Catella con la partecipazione di Ugo Gangheri
Leggi anche: Scena Arenaniene: il teatro incontra l'ambiente con lo spettacolo di Giobbe Covatta
Bellaria, al Teatro Astra arriva la comicità di Giobbe Covatta - La stagione teatrale del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea- chiamamicitta.it
6° (SEI GRADI) | con Giobbe Covatta Venerdì 16 gennaio, Teatro Astra - Viale P. Guidi Bellaria ore 21.00 Uno spettacolo teatrale in cui comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica sui temi cruciali come la sostenibilità e il cambiament - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.