Pioggia grandine e vento forte | il risveglio di oggi a Roma Neve anche a bassa quota e mareggiate

Oggi a Roma si sono verificati forti temporali con pioggia, grandine e vento intenso. Sono state registrate nevicate a quote di circa 400 metri e mareggiate sulle coste più esposte. L’allerta gialla è stata diramata per il vento forte e le perturbazioni interessano tutta la regione, causando disagi nella capitale.

Allerta gialla per il vento forte, perturbazioni su tutto il Lazio e disagi a Roma. Attesa la neve dai 400 metri di altitudine e rischio mareggiate per le coste più esposte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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