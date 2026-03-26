Nelle prossime ore, un'intensa perturbazione proveniente dall'Artico interesserà il territorio, portando piogge abbondanti e un rapido disgelo in quota. L'evento atmosferico ha portato all'attivazione di un'allerta gialla per i fiumi, i quali saranno monitorati con attenzione. La situazione dovrebbe migliorare nel fine settimana, con una graduale riduzione della nuvolosità e condizioni di cielo più sereno.

Osservati speciali saranno i fiumi, complice lo scioglimento della neve caduta abbondante nell'entroterra. Per questo motivo la Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla, specificando che saranno possibili “superamenti della soglia 1 sui bacini con prevalente alimentazione collinare”. A Meldola il Bidente ha superato la soglia gialla, con il livello idrometrico in crescita, mentre a Teodorano il Voltre ha svalicato quella arancione. L'ondata di maltempo ha distribuito intense precipitazioni, dalla pianura al crinale. Osservando la mappa delle precipitazioni del servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, sono caduti in alcune aree quantitativi superiori ai 70 millimetri di pioggia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Piogge abbondanti e disgelo in quota, i fiumi diventeranno osservati speciali: c'è l'allerta gialla

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