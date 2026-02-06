Piogge e allerta gialla | salgono Reno e Samoggia fiumi osservati speciali

La piena dei fiumi Reno e Samoggia preoccupa le autorità dell’Emilia-Romagna. Le piogge incessanti stanno facendo salire i livelli, e gli esperti tengono sotto stretto controllo i corsi d’acqua. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà nelle prossime ore, con rischio di allagamenti e possibili evacuazioni nelle zone più vulnerabili. La Protezione Civile ha già emesso un’allerta gialla in diverse parti della regione.

Le giornate di maltempo stanno interessando l’Emilia-Romagna, con precipitazioni diffuse e cieli molto nuvolosi. L'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica è valida dalla mezzanotte del 6 febbraio alla mezzanotte del 7 febbraio. Al momento la situazione dei corsi d’acqua rimane.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Le piogge intense di queste ore hanno fatto salire i livelli dei fiumi Reno e Samoggia sopra la soglia normale.

L’Emilia-Romagna si trova sotto allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche previste per il fine settimana.

