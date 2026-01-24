Allerta gialla in Emilia-Romagna | fiumi osservati speciali e neve in Appennino

L’Emilia-Romagna si trova sotto allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche previste per il fine settimana. Sono attesi piogge diffuse, temporali e nevicate in Appennino, con alcuni fiumi monitorati come “osservati speciali”. La situazione richiede attenzione e precauzioni, in particolare per le aree a rischio di allagamenti o criticità legate alle precipitazioni.

Un nuovo peggioramento del tempo interessa l'Emilia-Romagna nel fine settimana, con piogge diffuse, temporali, neve in Appennino e un'allerta meteo gialla per la giornata di domenica 25 gennaio. Le condizioni atmosferiche sono legate al passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche. È stata diramata un'allerta meteo gialla in Emilia Romagna, segnalando possibili criticità legate alle condizioni climatiche. Allerta meteo per neve, quanta ne cadrà: gli accumuli previsti in Emilia-Romagna; Emilia-Romagna, torna l'allerta maltempo per neve: In montagna attesi anche 30 centimetri; Torna il maltempo, neve in Emilia. Allerta gialla in Emilia-Romagna: fiumi osservati speciali e neve in Appennino. Attenzione alta per le prossime ore, piogge diffuse e neve sull'Appennino e rischio frane nelle zone già colpite dal maltempo. Le previsioni per i prossimi giorni: nuove piogge persistenti potranno causare problemi visto che il terreno è già saturo d'acqua. Dall'inizio della settimana temporaneo miglioramento, ma tornano gela.

