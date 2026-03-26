Pigne di Pasqua Piccole magie nel bosco

Da pisatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, nel parco avventura Il Pineto, si terrà un’attività dedicata ai bambini, che prevede la raccolta e la decorazione di pigne di Pasqua. L’evento si svolgerà all’interno dell’area naturale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare il bosco e creare oggetti decorativi con materiali naturali. L’iniziativa mira a coinvolgere i più piccoli in un’esperienza di scoperta e manualità.

Domenica il parco avventura Il Pineto propone un’esperienza speciale pensata per i più piccoli, tra scoperta e creatività.I bambini esploreranno il meraviglioso mondo delle pigne: impareranno a riconoscerle, a capire da dove vengono e perché sono così importanti per la natura.Dopo una piccola passeggiata ogni partecipante trasformerà una semplice pigna in un piccolo capolavoro, creando una pigna personalizzata da portare a casa come ricordo di questa avventura nel bosco.Durata attività: 1.30 ora circa, età consigliata 5-11 anniOrari laboratori: 11.30 - 14.00 - 16.15Inoltre, a grande richiesta, torna anche la caccia al tesoro di primavera! Da soli o con la propria famiglia sarà possibile passeggiare nella pineta alla ricerca di indizi per arrivare al premio finale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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