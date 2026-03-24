Stasera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 8, un nuovo concorrente entrerà nella Casa. Si tratta dell’ex compagno di una delle concorrenti, che ha deciso di partecipare per rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti e raccontare la propria versione sulla fine della relazione. La sua presenza si inserisce nel contesto della vicenda che coinvolge direttamente uno dei concorrenti.

L'ex compagno di Antonella Elia entra in Casa per rispondere alle sue accuse e raccontare la sua verità sulla fine del loro rapporto. Confronto anche con Adriana Volpe, che lo aveva coinvolto la scorsa settimana. Stasera, martedì 24 marzo, torna in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello Vip 8, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le prime dinamiche della Casa più spiata d'Italia. I casi caldi della puntata Il "pillole gate": Dario Cassini è al centro delle polemiche per un presunto furto dei suoi medicinali, accusato di averlo inscenato per mettere in cattiva luce Antonella Elia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GFVip 8: anticipazioni stasera, Pietro Delle Piane entra in Casa per Antonella Elia

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