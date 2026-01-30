Pietrelcina botta e risposta Scocca-Cardone | è scontro politico su Rottamazione

A Pietrelcina si alza il tono tra Scocca e Cardone. La minoranza “Avanti” propone di aderire alla Rottamazione Quinquies, e subito si accende il confronto politico. I due si scambiano battute dure, e il dibattito si fa sempre più acceso. La questione tiene banco in paese, con opinioni divise tra chi sostiene e chi critica l’idea. La tensione cresce mentre le parti insistono sulle proprie posizioni.

È botta e risposta politico a Pietrelcina dopo la proposta del gruppo di minoranza "Avanti" di aderire alla Rottamazione Quinquies. Alla replica della Giunta comunale, affidata al Vicesindaco Nicolino Cardone, risponde il capogruppo di minoranza Alessio Ermenegildo Scocca, che contesta l'impostazione dell'Amministrazione e riporta il confronto sul piano delle scelte politiche. "All'Amministrazione comunale e al Vicesindaco – afferma Scocca – perdoniamo le solite cadute di stile che sono spesso il segno di chi mal tollera voci diverse dalla verità unica che vorrebbe imporre.

Pietrelcina, Scocca invita il Comune a partecipare alla Rottamazione delle cartelle, prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

