’Pietraia’ gioielli al Camec

Al Camec è stata presentata una mostra intitolata “Pietraia”, dedicata a gioielli. L’evento ha accompagnato l’uscita di un libro che racconta il progetto. La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione tra gli autori e il museo, con il coinvolgimento di artisti e creatori di gioielli. La mostra e il libro sono stati esposti e distribuiti contemporaneamente.

"Un libro fatto in piena sintonia e che ha dato vita ad una grande amicizia e collaborazione fra me, e Giulia Cenci e Antonio Grulli, che ha sempre il meraviglioso compito di creare queste connessioni: sono cortocircuiti che danno vita! È stato facile collaborare con una grande artista come Giulia: m’innamorai prima del suo lavoro nella bellissima collezione di Vittorio Gaddi. E poi di lei!". Un fil rouge che va dall’Umbertino, quartiere di Jacopo Benassi, che così introduce e spiega questa nuova partnership, e si snoda fino a Cortona, nel cuore della Toscana; qui, fronte a un bosco, Giulia Cenci crea le sue chimere visionarie: il frutto è il nuovo libro firmato dai due e curato da Antonio Grulli, che sarà presentato domani alle 18 al Camec nel corso dell’evento promosso dall’associazione ’Amici del Camec’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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