La grande fotografia protagonista al CAMeC Luce immagini energia

Al CAMeC si presenta una grande fotografia che esplora il rapporto tra luce, immagini ed energia. Attraverso questa esposizione, le fotografie non sono semplici rappresentazioni, ma strumenti capaci di stimolare la percezione e l’interpretazione. La mostra invita a osservare con attenzione le sfumature di luce che trasformano le immagini e a riflettere sul loro ruolo nel comunicare emozioni e significati.

Grande successo per la serata con Cristiano Bartocci: sala piena, tanta partecipazione e tanta voglia di fotografia. Abbiamo condiviso immagini, racconti di viaggio, esperienze e visioni che ci hanno fatto sentire – anche solo per una sera – un po’ più vicini a facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.