La grande fotografia protagonista al CAMeC. Luce, immagini, energia.

Al CAMeC si presenta una grande fotografia che esplora il rapporto tra luce, immagini ed energia. Attraverso questa esposizione, le fotografie non sono semplici rappresentazioni, ma strumenti capaci di stimolare la percezione e l’interpretazione. La mostra invita a osservare con attenzione le sfumature di luce che trasformano le immagini e a riflettere sul loro ruolo nel comunicare emozioni e significati.
C’è una luce che non si limita ad illuminare le immagini, ma le fa germogliare dentro lo sguardo di chi le osserva. È questa la percezione che accoglie il visitatore nella nuova esposizione al CAMeC della Spezia. ’Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani’, curata da Maddalena Scarzella in collaborazione con la Fondazione Sozzani, propone un viaggio nel cuore della fotografia del Novecento e del contemporaneo, visitabile fino al 22 marzo. La mostra mette in dialogo oltre cento opere provenienti dalla prestigiosa collezione privata di una delle figure più influenti della cultura visiva internazionale, esplorando come la luce si trasformi in energia visiva, suggerendo nuove interpretazioni della realtà, della memoria e dello sguardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
