il romanticismo al camec

La mostra sul Romanticismo al Camec della Spezia apre i battenti dall’11 aprile al 13 settembre. Tra dipinti, fotografie e oggetti d’epoca, il museo mette in scena un percorso che mette a confronto il passato e il presente di questo movimento artistico. Gli spettatori potranno immergersi nelle atmosfere romantiche attraverso opere che raccontano diverse epoche, dopo il successo della mostra su Morandi e Fontana.

Presente e passato dialogheranno nella nuova mostra che sarà allestita al Camec della Spezia dall’11 aprile al 13 settembre, dopo i successi di ’Morandi Fontana. Invisibile e infinito’ e ’Fotosintesi. Fotografie dalla Collezione Sozzani’: si tratta di ’ Ripensando il Romanticismo nell’arte contemporanea ’, curata dai Elena Volpato. Il punto di partenza sarà l’Ottocento, con tre filoni riferiti ad altrettanti giganti dell’arte del XIX secolo: l’Infinito e lo Smarrimento, ispirandosi alla visione metafisica di Friedrich, la purezza dello sguardo, seguendo le tracce di Constable e il paesaggio come mente, sulla scia dell’energia di Turner. 🔗 Leggi su Lanazione.it

