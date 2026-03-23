Lorenzo Mattia Berlusconi il pugile figlio di Pier Silvio vince ancora sul ring di Sanremo
Altra vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi, promettente pugile nipote di Silvio Berlusconi. Impegnato in un evento nella cornice del Casinò di Sanremo, il classe 2010 figlio di Silva Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi, ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. A bordo ring c’era il padre, visibilmente soddisfatto. Dopo l’esordio nel pugilato federale dello scorso dicembre a Savona, il giovane pugile si era imposto anche a fine febbraio a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L’incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si era concluso dopo la prima ripresa per sospensione cautelare a causa dell’epistassi al naso avvertita da Farinelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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