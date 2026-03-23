Altra vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi, promettente pugile nipote di Silvio Berlusconi. Impegnato in un evento nella cornice del Casinò di Sanremo, il classe 2010 figlio di Silva Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi, ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. A bordo ring c’era il padre, visibilmente soddisfatto. Dopo l’esordio nel pugilato federale dello scorso dicembre a Savona, il giovane pugile si era imposto anche a fine febbraio a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L’incontro, fra Under 17 della categoria 55 kg, si era concluso dopo la prima ripresa per sospensione cautelare a causa dell’epistassi al naso avvertita da Farinelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lorenzo Mattia Berlusconi, il pugile figlio di Pier Silvio vince ancora sul ring di Sanremo

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