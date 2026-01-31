giulia salemi si candida per ballando con le stelle e lancia un appello a milly carlucci video

Giulia Salemi annuncia ufficialmente la sua candidatura a Ballando con le Stelle. La showgirl ha anche inviato un messaggio diretto a Milly Carlucci, sperando di ottenere un ruolo nel programma. Nel frattempo, sogna di condurre due programmi Mediaset, puntando a trasformare i suoi sogni in realtà.

Ospite della puntata odierna di TV Talk, Giulia Salemi si è candidata come concorrente per Ballando con le Stelle. Scherzosa l’influencer ha fatto un appello a Milly Carlucci. Sempre durante la chiacchierata ha anche svelato i due programmi Mediaset che vorrebbe condurre. Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di TV Talk con Mia Ceran. Ospite dell’appuntamento, tra i tanti, anche Giulia Salemi. Durante la chiacchierata l’influencer ha confidato che le piacerebbe molto partecipare nelle vesti di concorrente al programma di Rai 1, Ballando con le Stelle. Tutto è iniziato da una domanda, in cui le veniva chiesto qual è il suo sogno televisivo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Dalla cronaca più dolorosa alla responsabilità dei media: a Tv Talk il caso di Anguillara Sabazia e il tema della gogna mediatica. I 30 anni di Zelig, l’anno d’oro di Giulia Salemi e il racconto di Gomorra – Le Origini con Marco D’Amore. #TvTalk alle 15 su #Rai3 x.com

Alzate il volume: #TheCage vi aspetta ogni giorno alle 20.40 con Amadeus e Giulia Salemi - facebook.com facebook