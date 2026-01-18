Pd Picierno | Inaccettabili inviti a riformisti ad andarsene Schlein chiarisca

Il dibattito interno al Partito Democratico si intensifica, con alcune figure che chiedono chiarimenti su recenti inviti a lasciare il partito. In particolare, Pd, Picierno si rivolge a Schlein, chiedendo trasparenza e chiarezza sulle posizioni espresse. La discussione evidenzia tensioni e divergenze all’interno del partito, sottolineando l’importanza di un confronto rispettoso e aperto per la coesione del gruppo.

"Ogni giorno ha la sua pena e succede così che sia costretta a parlare del Professor Tommaso Montanari, che dall'altro della sua cattedra in fuffologia, e soprattutto da non iscritto e non votante, vorrebbe decidere dal suo comodo divano di casa, chi deve essere del Pd e chi invece no, e giù la democratica listetta di proscrizione con nomi e cognomi degli indegni non allineati. Questa volta l'innesco è il referendum sulla giustizia: l'accusa è fare campagna per il sì, ma come è evidente è solo una scusa: intanto perché molti degli amici e dei compagni citati voteranno no, e poi perché io stessa non sto facendo campagna, mi sono limitata a scrivere quel che penso in poche righe che il mio amico Prof Ceccanti ha letto al convegno "la sinistra che vota sì", perché vi piaccia o no, esiste una sinistra che vota sì, ed è pure autorevolmente rappresentata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

