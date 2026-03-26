Piazza Redi | braccio di ferro sui portici | Il problema vero è la manutenzione

Nelle ultime 48 ore, i rappresentanti di 22 condomini situati in piazza Redi si sono confrontati ripetutamente su una questione relativa ai portici della zona. In particolare, si è parlato di un problema legato alla manutenzione delle strutture sotto i portici, che coinvolge direttamente gli interventi necessari e le responsabilità tra gli amministratori condominiali. La discussione si concentra sulla gestione e sugli interventi di riparazione.

Nell’arco di 48 ore, gli amministratori dei 22 condomini di piazza Redi, hanno ricevuto decine di telefonate da parte dei residenti della zona, allarmati dai problemi che nei giorni scorsi il Comune ha fatto emergere sui lavori di riqualificazione dei portici della piazza e dalle difficoltà, espresse dagli stessi amministratori, di raggiungere l’unanimità dei consensi per poter procedere. Non ci stanno però, gli amministratori, a passare per quelli che si oppongono ai lavori, perché dopo aver ricevuto da parte del Comune la bozza del documento di accordo, hanno sollevato alcune perplessità tecniche rilevate nel testo, sperando si potessero trovare delle soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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