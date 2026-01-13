Scuola braccio di ferro sui tagli alle autonomie Ancarani Pd | Il Governo vuole colpire un sistema che funziona

Il dibattito sul futuro della scuola pubblica si intensifica con le proposte del Governo sui tagli alle autonomie e sul dimensionamento scolastico. Secondo Ancarani del Pd, queste decisioni rischiano di compromettere un sistema che, nonostante le sfide, garantisce un diritto fondamentale all’istruzione di qualità. La questione rimane aperta, invitando a riflettere sulle implicazioni di tali misure per il ruolo e la sostenibilità del settore scolastico italiano.

"La scelta del Governo sul dimensionamento scolastico mina le fondamenta della scuola pubblica e il diritto a un'istruzione di qualità". Ad affermarlo è Valentina Ancarani, consigliera regionale del Partito Democratico. "L'Emilia-Romagna –.

