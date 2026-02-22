Il braccio di ferro sui monopattini Bird insiste | Partita ancora aperta Possiamo trovare una soluzione

Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva sullo stop ai monopattini. La decisione nasce dalla volontà di Palazzo Vecchio di interrompere la sperimentazione del servizio dal primo aprile, motivata da dubbi sulla sicurezza e sull’impatto ambientale. Bird, l’azienda che gestisce i monopattini, conferma che la partita non è chiusa e cerca ancora di trovare un’intesa con le autorità locali. La questione resta aperta e in discussione.

FIRENZE La mancata concessione da parte del Tar della Toscana della sospensiva degli effetti della delibera con cui Palazzo Vecchio ha interrotto la sperimentazione del servizio di monopattini in sharing il prossimo 1 aprile. Ma nonostante questo punto di vantaggio incassato dall'amministrazione comunale, Bird, l'azienda internazionale che nella mobilità "condivisa" il suo core business, annuncia che continuerà la azione di contrasto alle scelte di Palazzo Vecchio. "La battaglia non è conclusa - si legge in una nota -. Il pronunciamento cautelare non entra nel merito della legittimità del provvedimento e per questo andremo avanti per far valere le nostre ragioni contro uno stop che riteniamo ingiustificato e sproporzionato".