La piazza di fronte alla Camera di Commercio, già intitolata a Andrea Camilleri, torna al centro di una disputa legale riguardante l’intitolazione ai Pravatà. La questione riguarda ora la possibilità di rivedere la decisione presa in precedenza, con un procedimento che coinvolge le autorità competenti e le procedure amministrative previste. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Tutto da rifare per l’intitolazione della piazza antistante la Camera di Commercio, che da toponomastica è già stata assegnata allo scrittore Andrea Camilleri. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ha accolto l’appello presentato dall’erede di Giovanni e Lucia Pravatà, assistito dalle avvocate Tiziana Milana e Nadia Spallitta, annullando la sentenza del Tar Palermo che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione a una annosa vicenda legata all’intitolazione della piazza al nonno e alla madre. In particolare, il commendatore Giovanni Pravatà, già partigiano, è stato un personaggio pubblico di rilievo, avendo ricoperto dal 1947 al 1975 la carica di presidente della Camera di Commercio di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Piazza Andrea Camilleri: si riapre la partita sull’intitolazione ai Pravatà

Articoli correlati

Referendum, cambia il quesito sulla giustizia: la Cassazione dà ragione ai giuristi della raccolta firme. Si riapre la partita sulla data del voto?Cambia il quesito sul referendum sulla giustizia su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi il prossimo 22 e 23 marzo.

Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del LidoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo,...

Contenuti utili per approfondire Piazza Andrea Camilleri

Temi più discussi: Lo spettacolo 'Un sabato, con gli amici' in scena a Corato 22 marzo 2026; Camilleri, cento anni dopo: teatro, televisione e narrativa di un maestro; Il lutto si addice ad Adele: quando Camilleri sperimenta; In scena ad Atri Un sabato, con gli amici dal romanzo di Andrea Camilleri.

Palermo, tutto da rifare per l'intestazione della piazza intitolata a CamilleriTutto da rifare per l’intitolazione della piazza antistante la Camera di Commercio, che da toponomastica è già stata assegnata allo scrittore Andrea Camilleri. Il Consiglio di giustizia amministrativa ... msn.com

Una piazza per Camilleri. La decisione del Comune: Un atto di riconoscenzaMentre la scena del Dramma Popolare metterà in scena la sua opera inedita, il Comune celebrerà il centenario della nascita di Andrea Camilleri intitolandogli una piazza del centro storico. La giunta ... lanazione.it

L'eredità di Andrea Camilleri, a cento anni dalla nascita Un viaggio appassionante tra teatro, televisione e letteratura, guidato da Ettore Catalano e Rossella Palmieri: la straordinaria parabola dello scrittore siciliano, dal teatro alla Rai fino al successo mondi - facebook.com facebook