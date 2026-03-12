Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del Lido

Sabato 14 marzo, dalle 10 alle 22, la Scuola d'Arte Poetica e di Comunità del Teatro del Lido presenta una Giornata studi su Andrea Camilleri dedicata alla vita artistica dello scrittore, regista e sceneggiatore per celebrare la sua eredità artistica e civile. L'ingresso è gratuito. ore 10.30-13.30 - seminarioIL MOVIMENTO DELLE PAROLEAndrea Camilleri e il metodo mimico di Orazio Costaseminariopromosso da Fondo Andrea Camilleri,Dipartimento di Scienze della formazione e MimesisLab dell'Università degli Studi Roma Trein collaborazione con Fondazione Romaa cura di Elisabetta Proietticonduce Gilberto Scaramuzzofotografia e video di Simona Altieriper le iscrizioni inviare una mail a promozione@teatrodellido.