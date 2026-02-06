Referendum cambia il quesito sulla giustizia | la Cassazione dà ragione ai giuristi della raccolta firme Si riapre la partita sulla data del voto?

La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme. Ora si riapre il dibattito sulla data del referendum sulla giustizia, previsto il 22 e 23 marzo. La decisione potrebbe influenzare i prossimi passaggi e le modalità di voto degli italiani.

Cambia il quesito sul referendum sulla giustizia su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi il prossimo 22 e 23 marzo. L’Ufficio centrale della Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai quindici giuristi promotori della raccolta firme di 500mila cittadini. La comunicazione arriva con un ordinanza depositata oggi presso la Suprema corte, che dispone anche la comunicazione immediata «al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale», nonché ai promotori della raccolta firme che hanno chiesto il nuovo quesito e ai tre delegati parlamentari.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Cassazione Ragione Referendum, cambia il quesito: la Cassazione dà ragione ai promotori della raccolta firme. E ora la data è a rischio La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del referendum sulla riforma Nordio. La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del voto La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. «NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026 Ultime notizie su Cassazione Ragione Argomenti discussi: Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma; Referendum costituzionale sulla giustizia; Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026. Referendum Giustizia, nuovo quesito validato dalla Cassazione: rischio slittamento della data del voto?Referendum sulla riforma della Giustizia, la Cassazione approva il nuovo quesito e apre il dibattito sulla data del voto. Ecco tutti gli aggiornamenti. notizie.it Referendum Giustizia, Cassazione accoglie il nuovo quesito del comitato del No: cosa può succedere oraLa Corte di Cassazione ha dato il via libera a una nuova formulazione del quesito referendario sulla riforma della Giustizia ... fanpage.it Ultim'ora Referendum, cambia il quesito: la Cassazione dà ragione ai promotori della raccolta firme. E ora la data è a rischio di Paolo Frosina L'Ufficio centrale della Suprema Corte ha riformulato il testo ammesso a novembre: il governo potrebbe essere costre facebook Il pasticcio del referendum: cambia il quesito. E forse anche la data (di F. Olivo) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.