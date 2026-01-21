Fondi europei in Umbria: due milioni di euro destinati a promuovere cultura e turismo. Acquasparta, borgo nel cuore della provincia di Terni, si distingue per il suo patrimonio storico e culturale, tra cui il Palazzo Cesi, un importante esempio di architettura seicentesca. Questi finanziamenti puntano a sostenere iniziative volte a valorizzare il territorio e a rafforzare l’offerta turistica locale.

Acquasparta è un affascinante borgo umbro situato tra le colline nella provincia di Terni; ricco di storia e cultura, è noto per il Palazzo Cesi, sede di importanti incontri scientifici nel Seicento. Il centro conserva un’atmosfera medievale con vicoli, chiese antiche e scorci panoramici, oltre a ospitare ogni anno la Festa del Rinascimento, con rievocazioni, musica e gastronomia tipica. Il restauro dell’Accademia dei Lincei si inserisce nell’ambito dei progetti di OpenCoesione, l’iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia. Sul portale apposito sono disponibili dati su risorse programmate e spese, localizzazioni, ambiti tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi, realizzazioni e pagamenti dei singoli progetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fondi europei in Umbria. Due milioni di euro per cultura e turismo

