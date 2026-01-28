giordana angi annuncia il suo ritorno con il piano piano tour

Giordana Angi torna a cantare in Italia con il suo “Piano Piano Tour”. Dopo tre anni di assenza, la cantante annuncia di riprendere i concerti, forte delle esperienze fatte all’estero, tra cui aprire i concerti di Sting e Pascal Obispo. La sua voce torna davanti al pubblico, pronta a riprendere il ritmo e a riconquistare le scene italiane.

MILANO – Dopo tre anni lontana dai palchi italiani, , che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo. Un tour che racconta la parte più autentica di Giordana e segna una nuova, importante tappa nella carriera della cantautrice italo-francese capace di intrecciare cantautorato, pop e sensibilità poetica in uno stile sempre più personale e riconoscibile. Il Piano Piano Tour sarà un percorso intimo e potente allo stesso tempo, un racconto che metterà in luce le diverse anime di Giordana: dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e di introspezione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

