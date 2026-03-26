Piano di decoro Napoletano | Molte strade escluse

Un piano di decoro urbano è stato avviato dalla commissione straordinaria del comune di Caserta, con interventi di pulizia previsti in vari quartieri e strade della città. L'ex capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ha commentato la decisione, sottolineando che molte vie sono state escluse dagli interventi programmati.

"Il Piano di decoro urbano annunciato dalla Commissione Straordinaria solleva interrogativi che vanno oltre la semplice pulizia delle strade - spiega Napoletano in una nota - Presentare come un evento eccezionale il lavaggio dei marciapiedi e lo svuotamento dei cestini tradisce una visione amministrativa più attenta ai riflettori che alla sostanza. Un funzionario dello Stato dovrebbe garantire l'igiene pubblica come precondizione del vivere civile, non come un "piano" da lanciare in pompa magna. L'elenco delle strade coinvolte evidenzia una Caserta a due velocità. Mentre il centro e alcune direttrici godranno di interventi mirati fino a maggio, ampie fette del territorio comunale restano escluse dalla programmazione dettagliata, relegate a un generico impegno per il futuro. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Piano di decoro, Napoletano: "Molte strade escluse" Articoli correlati La neve fa strage di rami: interventi in molte stradeGran parte dei tanti viali di pini di Faenza, ieri sono rimasti chiusi per permettere le operazioni di monitoraggio, verifica della stabilità e... Decoro urbano: raddoppiano gli spazzini di quartiere, esteso il lavaggio delle stradeIl Comune di Parma, in collaborazione con Iren Ambiente Parma, avvierà a partire da marzo 2026 un programma strutturato di interventi per il... Una raccolta di contenuti su Piano di decoro Napoletano Molte strade... Temi più discussi: Napoli, Parco Virgiliano: al via i lavori di riqualificazione; Gazzola, nuova illuminazione a Monte Bissago. Il sindaco: Decoro e sicurezza su tutto il territorio; Ecco le Giornate della Cura: un patto tra Comune e cittadini per il decoro; Approvato il piano di spesa della tassa di soggiorno: oltre sei milioni di euro per turismo, cultura e decoro urbano. Nuovo piano evacuazione Vesuvio, elenco vie di fuga a Napoli e navette busIl nuovo piano di esodo per la Zona Rossa della città di Napoli per il rischio eruzione del Vesuvio con tutte le vie di fuga, i varchi e le aree di attesa: 37mila abitanti da evacuare in 48 ore. Il ... fanpage.it A Napoli piano straordinario per il decoro urbanoProseguiranno fino domenica le attività, volute dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per garantire maggior decoro urbano e migliori servizi alla citta nel week-end di Ferragosto. Nuovi interventi ... ansa.it Siena avvia il percorso per il Piano del Verde Assessore Magi: “Momento di costruzione da fare insieme alla città”.. - facebook.com facebook L’assessore Pepe annuncia un nuovo piano di investimenti per la Protezione Civile: in arrivo attrezzature per le associazioni e 4 nuovi mezzi per la colonna mobile regionale x.com