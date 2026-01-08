La neve fa strage di rami | interventi in molte strade

A causa delle abbondanti nevicate della Befana, molti pini di Faenza hanno subito danni ai rami, con alcune ramificazioni a rischio di cedimento. Di conseguenza, numerose strade sono state temporaneamente chiuse per consentire interventi di monitoraggio, verifica della stabilità e taglio dei rami per garantire la sicurezza pubblica. Questa situazione richiama le pratiche di gestione invernale adottate negli anni passati, quando le nevicate erano più frequenti e gestite con maggiore tempestività.

Gran parte dei tanti viali di pini di Faenza, ieri sono rimasti chiusi per permettere le operazioni di monitoraggio, verifica della stabilità e taglio dei rami di grosse dimensioni e a rischio di cedimento in quanto lesionati dalla pesantezza della neve caduta il giorno della Befana e non rimossa in tempo reale con i 'soffioni' agganciati ai trattori, come invece accadeva negli anni (fino al 2011) in cui le nevicate invernali erano ordinarie. Oltretutto martedì non c'è stata solo una vera e propria devastazione delle chiome con gravissimi rischi per i pedoni due dei quali, in via degli Insorti, sono stati sfiorati dai pesanti rami precipitati da un'altezza di ben oltre dieci metri.

