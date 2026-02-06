La tassa sulle antenne | il nuovo balzello della regione Toscana premia l’inefficienza e penalizza i cittadini

La regione Toscana introduce una nuova tassa sulle antenne di telefonia. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato che si tratta di un balzello che colpirà i cittadini, penalizzando chi già paga per le infrastrutture di telecomunicazione. La misura fa discutere, perché rischia di aumentare i costi senza migliorare il servizio. Vari cittadini si chiedono se questa scelta serva davvero a migliorare le reti o se invece sia solo un altro modo per far cassa.

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato una nuova "tassa di scopo" sulle infrastrutture di telecomunicazione. L'imposta colpirebbe le antenne che consentono ai cittadini di connettersi alla rete mobile o tramite tecnologia Fwa. E' un caso esemplare di come la politica italiana affronti i problemi infrastrutturali: anziché rimuovere gli ostacoli che bloccano lo sviluppo, ne crea di nuovi. L'idea è semplice nella sua contraddittorietà: tassare i proprietari delle infrastrutture per finanziare la copertura delle aree prive di banda ultralarga. Peccato che questa logica ignori completamente le ragioni per cui quelle aree sono ancora scoperte.

