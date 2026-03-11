Le associazioni hanno chiesto chiarimenti all’Ausl riguardo ai controlli sulle acque e alla presenza di Pfas. Sottolineano che la qualità dell’acqua potabile rappresenta un problema importante e vogliono sapere quali azioni siano state adottate per monitorare e gestire la situazione. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate riguardo ai livelli di sostanze inquinanti nell’acqua distribuita alla popolazione.

La qualità dell’acqua potabile è una priorità per le associazioni come il Forum Toscano Movimenti per l’Acqua Odv, Atto Primo Odv e Associazione per i Diritti dei Cittadini Apse Comitato Trasparenza per Empoli (nella foto, il portavoce Marco Cardone), che fanno parte della Rete Toscana Tutela Beni Comuni e di Zero Pfas Toscana. Da loro è partita la richiesta alla Regione, alle Ausl e ad Arpat di conoscere quale sia l’attuale situazione in Toscana. "Un mese fa - scrivono le Associazioni - abbiamo chiesto alle tre Ausl toscane se avessero attivato tutte le procedure previste dalle leggi vigenti per l’adozione dei programmi di controllo sulle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I controlli sulle acque e i Pfas. Vogliamo risposte dall’Ausl". L’appello delle associazioni

Consumatori e imprese aderiscono al Manifesto per eliminare i PfasI Pfas sono un gruppo di oltre 10mila sostanze chimiche sintetiche utilizzate per la produzione di materiali resistenti e durevoli: dagli anni ‘50 sono usati per impermeabilizzare tessuti, rivestire p ... avvenire.it

I PFAS, inquinanti eterni, e la salute riproduttivaUn nuovo studio sui PFAS nell’acqua condotto negli Stati Uniti suggerisce un aumento dei rischi per la gravidanza, ma l'attribuzione di un nesso di causalità resta incerta ... ilbolive.unipd.it

La rivoluzione hi-tech del tessile: create membrane totalmente impermeabili senza PFAS, è una svolta senza precedenti facebook

Ftalati, PFAS e metalli pesanti nei prodotti Shein: l’81 % dei capi testati supera i limiti europei x.com