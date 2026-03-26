Una petroliera turca è stata colpita nelle prime ore del mattino a circa 14 miglia dal Bosforo, vicino a Istanbul, nel Mar Nero. Secondo fonti ufficiali, l’attacco è avvenuto dall’acqua e a bordo non era presente equipaggio. L’incidente si è verificato in un’area di alta tensione tra le navi che transitano nella regione. La petroliera era registrata sotto bandiera straniera e gestita da una società turca.

Roma, 26 marzo 2026 – Tensione alle stelle nel Mar Nero, dove una petroliera gestita da una società turca, ma battente bandiera straniera a è stata attaccata nelle prime ore del mattino a 14 miglia dal Bosforo, non lontano da Istanbu l. La nave Altura appartiene a una compagnia con sede a Istanbul, la Pergamon Denizcilik. Come riportano i media turchi, sarebbe stata colpita sia da una drone sia da un mezzo di superficie autonomo. La petroliera aveva lasciato il porto russo di Novorossijsk, situato sulla costa nord-orientale del Mar Nero. Trasportava circa 140.000 tonnellate di petrolio. Stando alle prime informazioni, Altura è soggetta a sanzioni dell'Unione europea e classificata come unità della cosiddetta 'flotta ombra' sulla piattaforma MarineTraffic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petroliera turca colpita vicino a Istanbul, tensione nel Mar Nero. “Attacco dall’acqua, usato veicolo senza equipaggio”

Articoli correlati

La Turchia denuncia: "Petroliera attaccata nel Mar Nero"Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero , probabilmente da un veicolo di superficie senza...

La petroliera russa affondata nel mar Mediterraneo per un attacco esplosivoLa Russia ha accusato gli ucraini, che impiegando droni marini avrebbero causato un incendio a bordo: non sarebbe la prima volta Una nave petroliera...

Una selezione di notizie su Mar Nero

Argomenti discussi: Cina in netto rosso (-2%), sale il petrolio, selloff sui Treasury: la Corea acquista bond per 3,3 miliardi per stabilizzare i mercati.

Petroliera turca colpita vicino a Istanbul, tensione nel Mar Nero. Attacco dall’acqua, usato veicolo senza equipaggioTrasportava circa 140mila tonnellate di petrolio, è soggetta a sanzioni dell’Unione europea e classifficata come unità della cosiddetta ‘flotta ombra’ ... quotidiano.net

Ankara, petroliera attaccata nel Mar NeroUna petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero, probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio, ha detto il ministro dei trasporti turco Abdulk ... ansa.it