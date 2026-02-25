Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Chilavert attacca Courtois: «Parla di valori, ma è lui ad aver rubato la ragazza ad un compagno di squadra! Dovrebbe imparare quella cosa» Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Koopmeiners suona la carica prima di Juve Galatasaray: «Dobbiamo partire forte e fare 3 gol, in passato Spalletti mi aveva detto una cosa»

Koopmeiners dopo Galatasaray Juve: «Non possiamo prendere cinque gol. La doppietta? Mi sento bene in questa posizione. Al ritorno bisogna fare una cosa»

Koopmeiners a Prime: «Dobbiamo partire forte dal primo minuto. Non ci sono calcoli, bisogna fare tre gol. Ruolo? Sono un centrocampista, ma voglio fare bene in ogni posizione»