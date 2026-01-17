Pesca e acquacoltura Tre nuovi bandi per la valorizzazione

Il Galpa Costa Emilia-Romagna ha pubblicato tre nuovi bandi dedicati alla pesca e all’acquacoltura. Le iniziative mirano a promuovere pratiche innovative e sostenibili, contribuendo alla valorizzazione delle produzioni locali e allo sviluppo di un settore più competitivo e rispettoso dell’ambiente. Questi strumenti rappresentano un’opportunità per operatori e realtà del territorio di consolidare la propria presenza nel mercato, favorendo un approccio più responsabile e duraturo.

Nuovi bandi, del Galpa Costa Emilia-Romagna, per iniziative che guardano al futuro della pesca e dell'acquacoltura con l'obiettivo di coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni locali. Tre bandi per innovare la filiera, ridurre le emissioni e sostenere la crescita dell'acquacoltura. Uno è rivolto direttamente ai pescatori e riguarda l'azione "Pescatori - Investimenti verso mezzi di produzione più sostenibili". Finalizzato ad investimenti per l'ammodernamento o la sostituzione del motore principale e dei motori secondari, compresi i generatori di corrente elettrica, per imbarcazioni.

